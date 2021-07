Sardaigne : L’Italie demande l’aide des pays voisins pour combattre les incendies

Une partie de la Sardaigne est toujours dimanche en proie aux flammes. Des centaines d’habitants ont été obligées de quitter leur domicile.

Quelque 20’000 hectares de végétation sont partis en fumée, des propriétés endommagées et des animaux tués dans les incendies qui ravagent la Sardaigne.

Des avions Canadair puisaient de l’eau au large de la côte de Porto Alabe, avant de survoler les propriétés situées près du rivage et d’arroser la végétation en feu juste derrière les maisons. Quelque 7500 personnes engagées dans les opérations de secours, dont des membres de la police des forêts et de la Croix-Rouge, aidaient les personnes évacuées et celles qui sont en danger, ont indiqué les pompiers.