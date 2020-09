Ligne ferroviaire : L’Italie développe le corridor Simplon-Novare

Rome et Berne ont signé un accord concernant l’axe Lötschberg-Simplon jusqu’à Novare.

L’Italie entend développer le corridor ferroviaire de quatre mètres sur l’axe Lötschberg-Simplon jusqu’à Novare d’ici 2028. Rome et Berne ont signé un accord en ce sens en marge d’une rencontre internationale jeudi à l’occasion de l’achèvement de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA).

Le corridor international conférera aux tunnels des gabarits plus hauts: les trains pourront alors transporter sans interruption des containers, des semi-remorques et d’autres marchandises jusqu’à une hauteur de quatre mètres entre Rotterdam (NL) et Gênes (I).