Pandémie : L’Italie évacue 2400 migrants de Lampedusa vers la Sicile

Plus de 220 cas de contaminations au Covid-19 ayant été détectés dans les centres de rétention, des navires de quarantaine ont embarqué des centaines de personnes et font cap vers Augusta.

L’Italie a achevé ce mardi l’évacuation de quelque 2400 migrants depuis des centres de rétention sur l’île de Lampedusa et vers la Sicile, a annoncé une agence de presse italienne. Un dernier navire de quarantaine a quitté Lampedusa ce mardi avec pour destination le port sicilien d’Augusta.

«Le Snav Adriatico, après l’embarquement de 170 personnes ce matin, et avec un total de 330 personnes, a pris la mer et se dirige vers Augusta», a rapporté l’agence AGI.

Quatre autres navires de quarantaines, pour un total d’environ 2400 migrants entre eux, se dirigeaient vers Augusta et deux autres ports siciliens, Palerme et Trapani. Au moins 220 cas de Covid-19 ont été recensés parmi les migrants sur deux des navires, l’Azzura et l’Aurelia, a affirmé AGI.