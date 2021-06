EURO 2020 - L’Italie fait carton plein

L’Italie n’a pas déçu. Elle pouvait tranquillement assurer sa 1re place et la 2e du Pays de Galles avec un match nul. Elle pouvait aussi « choisir » de s’incliner pour terminer 2e du Groupe A et s’éviter un éventuel duel contre la Belgique en quarts de finale. Elle a plutôt décidé de jouer le coup à fond et de signer un troisième succès en autant de matchs dans cet Euro 2020. Mieux, elle termine ce premier tour sans encaisser le moindre but, après ce succès 1-0 contre le Pays de Galles dimanche à Rome.