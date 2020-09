Post Covid-19 : L’Italie fait sa rentrée des classes officielle

La rentrée s’échelonne dans la péninsule jusqu’au 24 septembre. Ce lundi, quelque 5,6 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école dans 13 des 20 régions italiennes.

La majeure partie des établissements scolaires rouvre ce lundi en Italie, au milieu de nombreuses difficultés, plus de six mois après leur fermeture à cause de la pandémie de Covid-19.