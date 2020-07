Migrants

L’Italie immobilise l’Ocean Viking pour raisons «techniques»

À la fin de sa quarantaine au large de la Sicile, le navire humanitaire a été immobilisé par les autorités italiennes pour des manquements pouvant compromettre la sécurité des personnes à bord.

Sécurité

Mardi les autorités italiennes ont levé la quarantaine mais dès mercredi le navire a été immobilisé. Selon un communiqué des gardes-côtes italiens, une inspection a révélé «plusieurs irrégularités techniques et opérationnelles». Ces manquements, non précisés, sont «de nature à compromettre non seulement la sécurité du navire et de l’équipage mais aussi des personnes qui ont été et qui pourraient être récupérées à bord».