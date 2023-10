L’Italie introduit des contrôles à sa frontière avec la Slovénie

Les contrôles, «adaptés à la menace et calibrés pour avoir le moins d’impact possible sur la circulation transfrontalière et sur la circulation des marchandises», entreront en vigueur samedi, pour une durée de dix jours éventuellement renouvelable.

Ces contrôles, «adaptés à la menace et calibrés pour avoir le moins d’impact possible sur la circulation transfrontalière et sur la circulation des marchandises», entreront en vigueur samedi, pour une durée de dix jours éventuellement renouvelable. La réintroduction de tels contrôles dans l’espace Schengen n’est en effet autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et doit être notifiée à Bruxelles avant de pouvoir être mise en œuvre.