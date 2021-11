Patrimoine : L’Italie lance une plateforme de streaming pour promouvoir sa culture

Visite virtuelle d’un musée, concert à La Scala de Milan ou visionnage d’un classique du cinéma: Rome a pensé au streaming pour mettre en avant son riche patrimoine.

L’Italie veut rendre plus accessibles son extraordinaire patrimoine et sa culture.

L’Italie a lancé, mardi, une plateforme de streaming disponible dans tous les pays de l’Union européenne pour promouvoir son patrimoine et sa culture, où seront disponibles aussi bien des visites virtuelles de musées que des films, spectacles et concerts.

Baptisée «ITsART», abréviation de «Italy is art», cette plateforme, présentée comme le premier service de streaming de ce type au niveau mondial, a pour «objectif de fournir une plateforme commune, en mesure d’atteindre le public grandissant des consommateurs de culture et d’art italiens à travers le monde», a expliqué son directeur général, Guido Casali, au cours d’une conférence de presse au Colisée, à Rome.

L’influence du confinement

«Je me suis dit que ce serait mieux de le faire sans dépendre exclusivement de plateformes commerciales, où l’utilisateur n’est pas vraiment un client, mais un produit, et où on vend des publicités, mais en développant notre propre plateforme», a-t-il affirmé, y voyant «un canal direct entre les musées italiens et le public italien, et aussi potentiellement une audience mondiale».