Covid-19 : L’Italie met fin à la quarantaine pour les touristes européens

Dès dimanche, plus besoin de respecter la mini-quarantaine de 5 jours pour voyager en Italie. But: relancer le tourisme.

L’Italie compte beaucoup sur les touristes étrangers pour relancer son économie, alors que le secteur touristique représente environ 13% de son PIB. La péninsule a particulièrement souffert de l’épidémie de Covid-19, qui a entraîné en 2020 la pire récession depuis l’après-guerre, et cherche à se relever le plus rapidement possible en assurant aux touristes étrangers des règles simples et claires pour leur permettre d’entrer dans le pays.

Vols Covid-free

Dans ce contexte, le ministre de la Santé a également annoncé l’ouverture de nouveaux aéroports aux vols «Covid-free» en provenance de davantage de pays. Jusqu’à présent ce système de vols Covid-free, prévoyant un test négatif au départ et un autre à l’arrivée, fonctionnait entre les Etats-Unis et les aéroports de Rome et Milan. Il est désormais étendu aux aéroports de Venise et Naples et concerne également le Canada, le Japon et les Emirats arabes unis.