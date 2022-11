Migrants : L’Italie pourrait autoriser les personnes vulnérables à débarquer

«Aucune responsabilité»

Humanity 1 et Rise Above, de l’ONG Mission Lifeline, naviguent sous drapeau allemand, tandis que l’Ocean Viking de SOS Méditerranée et le Geo Barents de Médecins sans Frontières sont enregistrés en Norvège. Les quatre navires hébergent à eux seuls plus de 1000 personnes recueillies en Méditerranée. Le ministère norvégien des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu’il n’assumait «aucune responsabilité» pour les personnes secourues par des navires privés battant pavillon norvégien en Méditerranée.

Un autre bateau de MSF dans les eaux italiennes

Les plus jeunes des 42 mineurs transportés par le Rise Above n’ont que sept et dix mois. Le Geo Barrents, de l’ONG Médecins sans Frontières (MSF) et transportant actuellement 572 personnes secourues, a fait savoir samedi qu’il était également entré dans les eaux territoriales italiennes pour y chercher refuge «après avoir demandé et reçu le feu vert des autorités». «Nous attendons depuis plus de dix jours un lieu d’accostage sûr», a souligné le chef de la mission, Juan Matias Gil.