Transports : L’Italie refourgue de vieux Pendolino à la Grèce

Cinq de ces trains tant critiqués à l’époque ont été envoyés en Grèce. L’Italie n’en voulait pas car ils ne répondaient pas aux normes en cas d’incendie.

Des trains appelés Pendolino, de type ETR 470 pour les spécialistes, devraient bientôt circuler en Grèce, nous apprend lundi le «Tages-Anzeiger». Les rames exploitées depuis le milieu des années 1990 par la compagnie Cisalpino et utilisées jusqu’en 2014 pour relier la Suisse et l’Italie n’avaient jamais gagné le cœur des voyageurs. Outre-Sarine, il était parfois nommé «Schissalpino», rappelle le quotidien zurichois, qu’on pourrait traduire par «Merdalpino».

«Bonne chance!»

La question de la protection contre les incendies est pourtant un thème récurrent pour ces trains. Plusieurs incidents se sont déjà produits. Le plus grave étant sans doute celui de 2006 dans le tunnel de base du Zimmerberg, où un train avait pris feu et la maintenance mise en cause. En 2008, l’exploitant italien Trenitalia avait indiqué que l’entretien avait été négligé en raison d’une panne. Peu après, les CFF ont repris l’entretien des rames. Même si une amélioration a été constatée. les Pendolino sont restés une source d’irritation à cause de pannes à répétition.