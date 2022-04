Pandémie : L’Italie remise le pass sanitaire, mais garde le masque encore un peu

À partir de ce dimanche, les Italiens vont pouvoir tomber le masque dans les bars, les restos et au travail. Mais il restera obligatoire dans les transports publics et au cinéma jusqu’au 15 juin.

Les Italiens n’auront plus besoin de pass sanitaire, à partir du 1er mai. L’obligation de porter le masque tombera, elle aussi, dans les discothèques, les bars et restaurants ou les supermarchés, ainsi que sur la plupart des lieux de travail où il restera en revanche «fortement recommandé», selon le décret signé jeudi soir par le ministre de la Santé italien, Roberto Speranza.

La vaccination reste en vigueur pour le personnel sanitaire

Le pass sanitaire, que ce soit un test négatif ou un certificat de vaccination, ne sera plus non plus obligatoire à partir du 1er mai dans l’immense majorité des cas. L’obligation de vaccination ne restera en vigueur que pour le personnel sanitaire, et ce jusqu’au 31 décembre.