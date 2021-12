Omicron  – L’Italie rend obligatoire le port du masque à l’extérieur

Selon un rapport publié jeudi par l’Institut supérieur de la santé (ISS), le variant Omicron représente environ 28% des cas en Italie. REUTERS

Le gouvernement italien a décidé jeudi de rendre obligatoire le port du masque chirurgical à l’extérieur dans toute l’Italie, a annoncé le ministre de la Santé Roberto Speranza à l’issue d’un conseil des ministres.

«Une phase pas simple»

Il n’a pas dit à partir de quelle date cette mesure serait appliquée, mais il a ajouté que le masque assurant une protection supérieure, le FFP2, deviendrait obligatoire pour se rendre au cinéma, au théâtre, aux événements sportifs ou dans les transports publics, bus, cars, avions ou navires.

«C’est une phase pas simple» que le pays traverse face à la flambée des contaminations due au variant Omicron du coronavirus, a reconnu M. Speranza, assurant que les nouvelles mesures «peuvent créer une protection plus forte pour notre population et notre système sanitaire».

Le gouvernement a ainsi décidé de réduire à partir du 1er février 2022 la durée du pass sanitaire de neuf à six mois et de réduire encore le délai pour recevoir la dose de rappel «booster». Etabli dans un premier temps à six mois, il a déjà été ramené à cinq mois et devrait passer à quatre désormais.

La date d’entrée en vigueur de ce délai de quatre mois sera prochainement décidée, a précisé M. Speranza.

«Grande vitesse de diffusion»

Côté restrictions, outre l’obligation de port du masque, les fêtes et événements prévoyant la participation de nombreuses personnes sont interdits jusqu’à fin janvier, même à l’extérieur, annulant ainsi tous les concerts qui se tiennent généralement en Italie pour le Nouvel An.

Les discothèques et autres salles de ce genre resteront également fermées jusqu’au 31 janvier prochain.

«Le gouvernement a relevé encore le niveau de son attention» face au coronavirus, a assuré M. Speranza à la veille de «journées spéciales qui arrivent, Noël et Nouvel An».

Selon un rapport publié jeudi par l’Institut supérieur de la santé (ISS), le variant Omicron représente environ 28% des cas en Italie.

«Même si les résultats sont encore préliminaires, l’estimation confirme la grande vitesse de diffusion de ce variant qui semble provoquer des foyers de contamination très étendus en peu de temps et s’apprête à devenir rapidement le variant prédominant, comme c’est déjà le cas dans plusieurs autres pays européens», a commenté le président de l’ISS Silvio Brusaferro, cité dans un communiqué.

Plus de 136’000 morts

L’Italie est l’un des pays européens à avoir payé le plus lourd tribut à la pandémie avec plus de 136’000 morts.

En dépit d’un taux élevé de vaccinations -- plus de 85% de la population de plus de 12 ans est complètement vaccinée, près de 89% en comptant ceux qui ont reçu au moins une dose et 3,5% des 5-11 ans déjà vaccinés en quelques jours -- le nombre de nouveaux cas ne cesse d’augmenter.

Ils étaient ainsi plus de 16’000 lundi, plus de 30’000 mardi, plus de 36’000 mercredi et plus de 44000 cas jeudi, selon les chiffres du ministère de la Santé.