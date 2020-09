Francesco Caputo, l’invité surprise

A 33 ans, et à peine plus de deux saisons en Serie A, celui qui a longtemps traîné l’image d’un buteur surtout taillé pour la 2e division est convié pour la première fois chez les Azzurri, aux côtés des Bonucci, Chiellini, Immobile, Zaniolo ou Insigne... Une récompense pour lui après une saison pleine avec Sassuolo (21 buts), mais aussi un message pour tous: plus que le palmarès ou l’écusson brodé sur le maillot, le travail est une valeur qui compte pour le sélectionneur Roberto Mancini sur la route de l’Euro 2020 reporté d’un an, où l’Italie fera partie des favoris.

La Serie A, il ne l’avait connue que six mois avec Bari en 2010 avant de la retrouver, et s’y imposer avec Empoli et Sassuolo ces deux dernières saisons. «Cette convocation est un signe, il faut croire en ses rêves», a-t-il expliqué à Florence, où est rassemblée l’équipe d’Italie. Dans une sélection élargie de 37 joueurs, il n’est évidemment pas certain de connaître sa première sélection, contre la Bosnie vendredi ou les Pays-Bas lundi, en Ligue des nations. Actuellement, «il n’y a pas beaucoup d’attaquants plus forts que lui», a toutefois assuré à Sky Sport Roberto De Zerbi, l’entraîneur de Sassuolo (8e de Serie A).