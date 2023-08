L’Italie résiste encore et toujours au salaire minimum

«On ne vit pas, on survit»: Aurelio Bocchi, 64 ans, vigile à Padoue, dans le nord de l’Italie, gagne 3,96 euros net de l’heure. C’est le tarif de sa convention collective, dans l’un des derniers bastions en Europe à résister au salaire minimum. Une fois payé le loyer mensuel de 610 euros, il lui reste 260 euros pour vivre. «Je ne fais pas de folies, je ne bois pas, je ne fume pas et j’économise sur tout», raconte-t-il. Son rêve? Acheter une moto pour sillonner le monde, mais c’est hors de prix.

Selon les sondages, 70% des Italiens, dont les électeurs du gouvernement Meloni, plébiscitent pourtant l’instauration d’un salaire minimum. Le pays figure parmi les cinq derniers de l’Union européenne, avec la Finlande, la Suède, le Danemark et l’Autriche, où les revenus sont déterminés par la seule négociation collective entre patronat et syndicats. Une directive de l’UE, en vigueur depuis novembre 2022, fixe des règles encadrant le salaire minimum, sans toutefois obliger les États réfractaires à adopter ce système.

7,28 euros de l’heure dans la restauration

Or, de nombreuses conventions restent nettement en dessous des neuf euros brut, comme celles des services de nettoyage (6,52 euros), de la restauration (7,28) ou encore du tourisme (7,48). De plus, l’Italie est, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, le seul pays européen où les salaires réels (hors inflation) ont diminué entre 1990 et 2020 (-2,9%). Le salaire moyen annuel brut est de 28’781 euros, inférieur à la moyenne de l’UE.