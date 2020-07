Art

L’Italie restitue à la France un Banksy volé au Bataclan

La «porte de Banksy», volée en 2019 et retrouvée dans une ferme en Italie, doit être exposée mardi au palais Farnèse de Rome, qui abrite l’ambassade de France en Italie.

Elle représente une jeune fille à l’air triste: l’Italie restitue officiellement à la France mardi une œuvre attribuée à Banksy, hommage aux victimes des attentats de novembre 2015 à Paris, volée en 2019 et récemment retrouvée dans une ferme non loin de Rome.

Hommage

Réalisée au pochoir et à la peinture blanche, l’œuvre représente une jeune fille à l’air triste, comme un hommage sur le lieu même où 90 personnes ont été tuées le 13 novembre 2015, au cours d’une série d’attaques djihadistes qui ont frappé la capitale française et Saint-Denis, dans sa banlieue.

Six personnes ont été arrêtées fin juin en France au cours d’une vaste opération dirigée par la direction de la police judiciaire de Paris, dans les Alpes et dans des régions du centre. Deux d’entre elles ont été inculpées de vol en bande organisée et les quatre autres de recel de vol en bande organisée. D’après Agi, deux des suspects sont des Italiens nés en France et huit personnes au total ont été interpellées, tandis qu’un complice présumé est en fuite.