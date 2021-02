Coronavirus : L’Italie rouvre ses bars et restos la journée

L’Italie va à l’encontre de la tendance générale des autres pays européens et assouplit ses mesures anti-Covid. Le couvre-feu reste en vigueur de 22h00 à 5h00.

L’Italie assouplit à partir de lundi les restrictions anti-Covid en vigueur dans la plupart de ses régions, à contre-courant de ses voisins européens. La grande majorité des régions italiennes sont désormais classées au niveau «jaune», risque le plus faible, à l’exception du Haut-Adige (nord), de l’Ombrie (centre), des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile (sud), classées en «orange» (risque moyen). Plus aucune région n’est classée «rouge», le niveau de risque le plus élevé.