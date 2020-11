Technologies : L’Italie sanctionne Apple pour déclarations commerciales trompeuses

Le géant américain a reçu une amende salée pour avoir induit les consommateurs en erreur concernant la résistance à l’eau de huit de ses modèles d’Iphone.

Les modèles iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro et iPhone 11 pro Max ne résistent à l’eau que «dans certaines conditions spécifiques», affirme l’autorité italienne de la concucrence. (archives)

Le géant américain de la technologie n’a pas précisé que cette caractéristique existait uniquement «dans certaines conditions spécifiques», soit par exemple lors de tests en laboratoire avec l’utilisation d’eau statique et pure, «et non dans des conditions normales d’utilisation», a souligné l’autorité. Les modèles concernés sont les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro et iPhone 11 pro Max.