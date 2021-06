Football - L’Italie se balade contre les Tchèques

À sept jours de lancer l’Euro contre la Turquie à Rome (11 juin), l’Italie, qui affrontera la Suisse le 16 juin à Rome aussi (21 heures), a entretenu sa belle confiance avec quatre buts et un huitième match de rang sans prendre de but, contre la République tchèque (4-0) vendredi à Bologne.

Ciro Immobile (23e) et Nicolo Barella (42e) en première période, puis Lorenzo Insigne (66e) et Domenico Berardi (73e) au terme d’un mouvement d’école, ont concrétisé la domination des Italiens, entrés pourtant doucement dans le match avant d’accélérer.

Après la mise en jambes tranquille contre Saint-Marin (7-0) il y a une semaine, le sélectionneur italien Roberto Mancini a cette fois aligné, contre une équipe également qualifiée pour l’Euro, un onze qui ressemblera probablement beaucoup plus à celui attendu face aux Turcs pour le match d’ouverture de l’Euro.

Immobile se montre

Sans Marco Verratti, qui soigne un genou blessé (suppléé par Locatelli), la Nazionale a assez rapidement dicté le tempo sous l’impulsion de Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, et de Barella, véritable accélérateur de jeu.

Lorenzo Insigne, actif mais d’abord un peu brouillon devant le but, et Ciro Immobile ont été les plus en vue devant. L’attaquant de la Lazio a certes manqué parfois la cible (9e, 28e) mais il a eu le mérite de débloquer le match (23e).