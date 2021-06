Euro 2020 : L’Italie s’en sort dans la douleur

Poussée en prolongations par une vaillante équipe d’Autriche, l’Italie a fini par s’imposer (2-1), non sans trembler jusqu’au bout. La voilà qualifiée pour les quarts de finale.

Matteo Pessina (au centre) inscrit le but du 2-0 pour l’Italie.

Longtemps neutralisée par une Autriche décomplexée et disciplinée, l'Italie l'a emporté samedi après prolongations (2-1), s'offrant un record de 31 matches sans défaite et surtout un quart de finale de l'Euro, vendredi à Munich, contre la Belgique ou le Portugal.

S'il était quasiment impossible aux Italiens de faire le déplacement jusqu'à Londres en raison des restrictions de déplacement liées au Covid, l'importante communauté transalpine de Londres était venue en masse à Wembley donner des airs de match à domicile à ce huitième. Entre l'hymne «Fratelli d'Italia» entonné à pleins poumons et la douceur de la météo, quoiqu'un peu plus fraîche qu'à Rome, pas grand-chose ne pouvait dépayser une Squadra Azzurra présentée comme l'une des grandes favorites de la compétition après un premier tour maîtrisé avec brio.

Le sélectionneur autrichien - mais de nationalité allemande et aux racines italiennes par son père –, Franco Foda avait cependant promis que son équipe jouerait à fond les «10% de chances» qu'il s'auto-accordait. Et ses hommes ont répondu présent. Malgré leur supériorité technique et une forte maitrise du ballon, les Italiens n'ont que rarement mis hors de position leurs voisins alpins.