Eurovision : Le Fribourgeois Gjon's Tears sur le podium, l’Italie s’impose

Le jeune romand a terminé troisième du concours derrière la France et les rockeurs italiens du groupe Måneskin qui ont offert la victoire à leur pays.

L’Eurovision était de retour devant un public restreint à Rotterdam, aux Pays-Bas, après avoir été annulé pour la première fois de son histoire l’an dernier à cause de la pandémie. Les Italiens ont ravi la victoire à l’issue d’un show plein de surprise garni de paillettes et d’extravagance. En tête après le vote du jury, le Fribourgeois Gjon's Tears, ancien participant de «The Voice» a terminé à la troisième place avec sa chanson «Tout l’Univers».

Les conditions sanitaires ont forcé l’événement, suivi chaque année par plusieurs millions de téléspectateurs, à se réinventer après son annulation en 2020. Des milliers de fans, emblématiques de ce concours haut en couleur, agitant traditionnellement des drapeaux de pays devant les caméras de télévision, étaient privés du déplacement à cause des restrictions de voyage liées au Covid-19. Quelque 3’500 spectateurs, testés au préalable, ont été autorisés à assister aux demi-finales, à la finale et aux six répétitions générales. Cela représente 20% de la capacité de la salle de spectacle Ahoy Arena de Rotterdam.