Euro 2020 : L’Italie sort la Belgique et retrouvera l’Espagne en demi-finale

Les Italiens se sont imposés 2-1 en quarts de finale de l’Euro contre les Belges.

De nouveau séduisante, rapide et décomplexée, l’Italie a frappé fort en écœurant la défense de la Belgique (2-1), vendredi à Munich, pour rejoindre l’Espagne en demi-finale de l’Euro et poursuivre sa reconquête.

La défense belge a sombré

La défense centrale et ses 33 ans d’âge moyen, si solide contre la Seleçao, a sombré cette fois-ci devant les accélérations italiennes, et s’est montrée coupable sur les deux buts, de Nicolo Barella d’un slalom bien conclu (31e) puis Lorenzo Insigne d’un missile enroulé de loin (44e).

Pour Federico Chiesa et Marco Verratti, autres hommes forts des «Azzurri», l’aventure continue à Londres, dès mardi… et le symbole est beau, car ils retrouvent les demies de l’Euro contre l’adversaire qui avait mis fin à leur superbe parcours en 2012, en finale: l’Espagne.

Un grand Donnarumma

Ils s’y avanceront cette fois beaucoup plus favoris que contre la génération Xavi-Iniesta, victorieuse 4-0 à l’époque. Et beaucoup plus frais: la Roja vient d’enchaîner deux fois 120 minutes, en huitième puis en quarts, et n’a écarté la Suisse qu’aux tirs au but (1-1 a.p., 3-1) alors que les Italiens l’avaient battue 3-0 en phase de poule.