Covid-19 : L’Italie impose des tests aux voyageurs venant de Chine

L’Italie va imposer des tests obligatoires pour tous les voyageurs venant de Chine, confrontée à une explosion des cas de Covid, a annoncé mercredi le ministère italien de la Santé, alors que la région Lombardie (nord) a déjà instauré une telle mesure. «Cette mesure s’avère indispensable pour garantir la surveillance et l’individualisation d’éventuels variants du virus afin de protéger la population italienne», a justifié le ministre Orazio Schillaci dans un communiqué.

Le ministre de la Santé est en outre «en contact (…) avec les autorités compétentes des autres États membres de l’UE pour définir des stratégies communes». «La surveillance et la prévention, à travers le séquençage, sont fondamentales pour repérer en temps utile d’éventuels nouveaux variants pouvant susciter des inquiétudes et qui à ce stade ne circulent pas en Italie», a précisé le ministère.

La Lombardie n’a pas attendu

La région Lombardie, où se trouve notamment l’aéroport international milanais de Malpensa, a, elle, d’ores et déjà décidé de «soumettre à un test moléculaire (…) tous les voyageurs et membres d’équipage en provenance de Chine», indique mercredi sur son site dédié aux voyageurs le ministère italien des Affaires étrangères. La Lombardie fut la première à être confinée en Europe en 2020 pour endiguer la pandémie de Covid. Cœur économique de la péninsule ayant Milan pour capitale, elle est encore traumatisée par le choc de la première vague meurtrière de la pandémie. «Cette disposition entre en vigueur immédiatement, et ce, jusqu’au 30 janvier 2023, sauf réévaluation de la situation épidémiologique», est-il précisé. En Italie, la santé est un domaine de la compétence de chaque région, ce qui explique que chacune d’entre elles puisse prendre des mesures différentes.