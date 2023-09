Amin Maalouf élu secrétaire perpétuel de l’Académie française

Successeur naturel

Le secrétaire perpétuel est le membre qui dirige cette institution chargée de défendre et promouvoir la langue française. Il n’y a eu que 32 personnes pour occuper ce poste depuis 1635. Il était vacant depuis le décès en août d’Hélène Carrère d’Encausse, qui l’occupait depuis 1999. Elle n’a pas à proprement parler désigné de dauphin.

Mais Amin Maalouf, prix Goncourt 1993 pour «Le Rocher de Tanios», paraissait son successeur le plus naturel. Sa personnalité fait l’unanimité, il est très impliqué dans les activités de l’institution où il a été élu en 2011. «Vous êtes, en effet, un homme d’une exquise politesse et qui manifeste en toute occasion beaucoup d’égards pour ceux à qui il s’adresse», louait, lors de sa réception à l’Académie, en 2012, un certain Jean-Christophe Rufin.