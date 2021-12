Royaume-Uni : Little Mix va appuyer sur pause

Le girls band britannique a annoncé qu’il allait faire un break d’une durée indéterminée à la fin de la tournée actuelle.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Little Mix, qui vient tout juste de sortir le best of «Between Us» . Le girls band a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il allait faire un break. «On veut vous prévenir qu’à la fin de notre Confetti Tour en avril-mai 2022, nous allons prendre une pause avec Little Mix», a posté le groupe devenu un trio depuis le départ de Jesy Nelson en 2020. Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall ont ajouté que ces dix «incroyables» dernières années étaient une «merveilleuse aventure»: «Nous avons le sentiment que c’est le bon moment pour prendre une pause pour recharger les batteries, pour travailler sur d’autres projets.»

Les chanteuses britanniques ont bien précisé que le groupe ne se séparait pas «que ce soit bien clair»: «Nous avons des plans pour faire de la musique, des tournées et des performances dans le futur. On a tellement de souvenirs incroyables, on a tellement hâte d’en créer beaucoup d’autres. On est des sœurs et on sera toujours là les unes pour les autres.»

Little Mix a été formé suite dans le télé-crochet «X-Factor» en 2011. Le combo a sorti six albums studio, dont le dernier en date «Confetti» a été publié en novembre 2020. À ce jour, les filles ont écoulé plus de 60 millions de disques tout autour du globe.