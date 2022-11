Coupe du monde: Le Sénégal a sélectionné Sadio Mané qui est blessé

Le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal a dévoilé vendredi une liste de 26 joueurs retenus pour le Mondial 2022 au Qatar (20 nov-18 déc) dans laquelle ne figure pas le gardien de but vétéran Jasper Cillessen. Van Gaal a préféré à Cillessen, 33 ans, le gardien de Feyenoord Justin Bijlow, Remko Pasveer (Ajax) et, à la surprise générale, Andries Noppert (Heerenveen). Pour accroître ses chances d’être retenu et pour retrouver du temps de jeu, Cillessen avait quitté l’été dernier le club espagnol de Valence pour revenir dans son club formateur de NEC Nimègue. Selon les médias néerlandais, Cillessen a «explosé de colère» quand il a appris qu’il ne faisait pas partie de la sélection néerlandaise.