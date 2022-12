Suisse – Brésil, choc des premiers vainqueurs du groupe G, sera dirigé ce lundi par un directeur de jeu salvadorien, M. Ivan Barton. Âgé de 31 ans et 10 mois seulement, ce professeur de chimie est l'un des plus jeunes arbitres présents à la Coupe du monde au Qatar – seuls Said Martinez (31 ans et 3 mois) et Kevin Ortega (30 ans) sont plus jeunes que lui. Arbitre FIFA depuis 2018, Ivan Barton a déjà sifflé le renversant Allemagne-Japon (1-2) à Doha. Serait-il l'arbitre des surprises? Murat Yakin et les Suisses ne diraient évidemment pas non.