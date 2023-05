Couronnement Charles III: Au menu dimanche, repas canadien et concert

Malgré la pluie, la princesse Anne (ci-dessous avec une houppette rouge) défile à cheval et non en carrosse avec le reste de la famille royale. Et pour cause: la fille d'Elizabeth II et sœur de Charles III est militaire de carrière. Elle participe donc à la parade parmi les membres de l'armée. Ce d'autant que, pour la procession, elle assume le rôle de «Gold Stick in Waiting», à savoir le garde du corps personnel du roi.