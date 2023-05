Couronnement de Charles III: Katy Perry impériale au concert du couronnement

Comme d'autres membres de la famille royale, la princesse Anne s'était vue charger de représenter le roi et la reine aux fêtes des voisines de ce dimanche. La sœur de Charles III s'est rendue à Swindon, ville d'Angleterre entre Londres et Bristol. Rompue à l'exercice et très à l'aise, Princess Royal – son titre officiel – a posé pour des photos, discuté avec les sujets de son frère et, of course, siroté un thé.