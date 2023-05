Couronnement de Charles III: La pluie a arrosé les cinq derniers couronnements au Royaume-Uni

Alors que le «Sunday Express» titre «Happy and Glorious» (content et glorieux) et que le «Sun on Sunday» écrit «Crowning Glory» (la gloire du couronnement), le «Mail» est l'un des rares à publier en première page une photo du roi et de la reine, se regardant dans les yeux, avec ce titre-légende un poil ironique: «Le regard qui dit: chéri, c'était un triomphe.»