Couronnement Charles III: Le roi et la reine sont entrés dans l'abbaye

«Please, mind the gap.» Si l'on a déjà pris le métro à Londres, on connaît forcément ce message iconique qui prévient les usagers pour qu'ils ne se prennent pas les pieds dans l'espace vide entre le train et le quai. À l'occasion du couronnement, cette mise en garde se donne des airs royaux, et pour cause: Charles III et Camilla l'ont réenregistrée.