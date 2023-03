Guerre en Ukraine: Accueil d'armes nucléaires: Minsk prend «des mesures de riposte»

L’administration de la ville d’Avdiïvka a annoncé lundi l’évacuation des employés municipaux de cette localité située sur le front dans l’est de l’Ukraine et régulièrement bombardée par les forces russes. «Avdiïvka ressemble de plus en plus à un endroit tiré de films post-apocalyptiques (...) Par conséquent, une décision difficile a été prise d’évacuer (...) les travailleurs municipaux qui ont au moins essayé de maintenir la propreté et la vitalité de la ville», a annoncé Vitaliy Barabash, chef de l’administration militaire locale, sur les réseaux sociaux. Il «recommande vivement» de quitter la ville, «car les roquettes et les projectiles russes n’épargnent rien ni personne», a-t-il ajouté.