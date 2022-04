E-sport : L’élite suisse des gamers se mesure sur «Brawl Stars»

La deuxième journée de la Swisscom Hero League sur «Brawl Stars» est à suivre en direct, ce mercredi dès 20h.

La Swisscom Hero League met aux prises les meilleurs joueurs suisses de «Counter-Strike: Global Offensive» («CS:GO») chaque mardi et de «Brawl Stars», les mercredis durant sept semaines. Les matches sur «Brawl Stars» se déroulent en cinq manches et sont commentés en français sur notre app ou sur Twitch .

Comme le premier match entre Virtualetix et l'Empire Suisse Romande (ESR) n'aura pas lieu comme prévu, la retransmission débutera avec l'affrontement entre E-lvets et SKE à 20h, suivi à 21h de Toxiq Esports – Scythe of Seraph, l'équipe du Genevois Senpai Rekt qui était remplaçant lors de la première journée. Le dernier match mettra aux prises Red Eye à l'un des favoris de la compétition, mYinsanity, qui a réussi un sans-faute lors de la première journée (5-0 face à E-lvets), à 22h.