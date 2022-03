E-sport : Les gamers du Lausanne-Sport dans l’arène de «Counter-Strike»

La première journée de la Swisscom Hero League est à suivre en direct avec un premier choc entre Lausanne-Sport Esports et mYinsanity.

La Swisscom Hero League met aux prises les meilleurs joueurs suisses de «Counter-Strike: Global Offensive» («CS:GO»), chaque mardi durant sept semaines, et de «Brawl Stars», les mercredis. Les matches commentés en français sont à suivre sur notre app ou sur Twitch . La nouvelle saison débute ce mardi 29 mars sur «CS:GO» avec le choc entre Lausanne-Sport Esports et mYinsanity (19h) suivi par Babos – SLNT (dès 21h).

Mercredi 30 mars aura lieu la première journée de la saison sur «Brawl Stars» dès 19h, avec notamment le match entre 1234 Gaming et Scythe of Seraph, l’équipe du Genevois Senpai Rekt, qui a marqué de son empreinte l’histoire de la ligue en remportant quatre titres sur «Clash Royale». Les grandes finales se disputeront les 21 et 22 mai. Le cash prize total est de 15’000 francs.