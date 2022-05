LIVE: news sur les résultats des votations du 15 mai

Troisième objet, qui lui est très controversé: la modification de la loi cinéma, dite la lex Netflix . Face à l'explosion des plateformes en ligne, le Parlement a concocté un projet pour protéger la création cinématographique suisse indépendante. Les services de streaming (Netflix, Disney+, etc) et les diffuseurs étrangers, comme TF1 ou M6, devront affecter 4% de leurs recettes brutes réalisées en Suisse au cinéma. Ils seront également obligés de programmer 30% de films européens.Mais les jeunes UDC, PLR et PVL ont saisi le référendum. L'investissement demandé équivaut, selon eux, à un impôt extraordinaire qui se répercutera sur les prix des abonnements. En outre, selon eux, hacun doit être libre de décider ce qu'il veut regarder ou non.