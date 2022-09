LIVE: résultats des votations du 25 septembre en direct

Les femmes travailleront-elles jusqu'à 65 ans?

Le point fort du jour est sans contexte la réforme AVS 21 qui prévoit de faire travailler les femmes une année de plus pour toucher leur premier pilier et pour soulager les caisses de l'AVS. En effet, en raison du vieillissement de la population, les actifs qui cotisent à l'AVS ne pourront plus apporter les fonds suffisants pour payer les rentes des bénéficiaires.

Le relèvement de l'âge de la retraite est la mesure-phare du projet. Le projet prévoit également la possibilité de prendre une retraite flexible entre 63 et 70 ans ou de continuer à travailler à temps réduit et de toucher une retraite partielle. Parallèlement, le taux de la TVA doit être augmenté de 0,4 point.

Pour les syndicats et la gauche, cette réforme se fait exclusivement sur le dos des femmes. Ils ont donc lancé le référendum contre le projet du gouvernement et réuni plus de 150'000 signatures en un temps record. L'augmentation prévue du taux de TVA fait aussi grincer des dents à la gauche en raison de ses conséquences sur le pouvoir d'achat.