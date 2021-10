Football : Liverpool et City se neutralisent

En Premier League, le champion en titre est revenu deux fois au score pour arracher un match nul contre les Reds à Anfield (2-2).

Malgré un Mohamed Salah de gala, avec une passe décisive et un but en solitaire, Manchester City est parvenu à arracher un nul (2-2) qui n’arrange personne à Liverpool, pour la 7e journée de Premier League, ce dimanche. Ce résultat a pour principal effet de permettre à Chelsea (16 points) de passer la trêve internationale d’octobre dans la peau du leader, une longueur devant Liverpool et deux devant un quatuor composé des deux Manchester, d’Everton et de Brighton.