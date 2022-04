Football: Liverpool a plus qu’un pied en finale

«Il s’agit de la meilleure équipe de Liverpool de l’histoire du club». Les propos tenus par l’entraîneur Unai Emery avant le duel entre les Reds et Villarreal ne laissaient guère de doutes sur le favori de cette confrontation. Le pensionnaire d’Anfield Road, en course pour un quadruplé – un point de retard sur Manchester City en championnat, vainqueur de la Coupe de la Ligue et qualifié pour la finale de la Coupe d’Angleterre – savait pourtant qu’il ne fallait pas sous-estimer le Petit Poucet de ce dernier carré. «Quiconque élimine la Juve puis le Bayern mérite d’être en demies, avait prévenu Jürgen Klopp. Ils sont très bons et ont un coach extrêmement expérimenté qui est le roi de ces coupes.»