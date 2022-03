Football : Liverpool bat Arsenal et revient sur Manchester City

Les Reds se sont imposés contre l’équipe de Granit Xhaka et n’ont plus qu’un point de retard sur les Citizens.

Granit Xhaka et Arsenal ont laissé des plumes dans le duel contre Mohamed Salah et Liverpool.

Arsenal peu menaçant

City peut trembler

Sept minutes plus tard, sur un ballon mal dégagé, Andrew Robertson a centré au premier poteau et Roberto Firmino, entré en jeu 6 minutes plus tôt à la place du buteur Jota, a dévié subtilement le ballon dans les six mètres pour doubler la mise (2-0, 62e).