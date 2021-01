Football : Liverpool bat Tottenham et s’accroche

Les Reds sont venus à bout des Spurs et restent à quatre points seulement du leader, Manchester City.

Sadio Mané (à dr.) vient d’inscrire le troisième but pour Liverpool.

Liverpool bouge encore! Bousculés par la concurrence et en difficulté aux deux extrémités du terrain dernièrement, les Reds ont réagi en allant s’imposer jeudi sans contestation à Tottenham (3-1), pour la 20e journée de la Premier League.

Les Londoniens sont, eux, dépassés par West Ham et ne sont plus européens virtuels (6e avec 33 points) au terme de la journée.

Plus encore que l’opération comptable, c’est la belle prestation, notamment offensive, des hommes de Jürgen Klopp qui a fait plaisir à voir.

Kane touché à la cheville

Un système abandonné à la pause, alors que Liverpool menait 1-0, mais le 4-3-3 proposé ensuite par Tottenham n’a pas été beaucoup plus solide.

Les Spurs avaient, en plus, perdu leur attaquant Harry Kane, touché à une cheville, à la mi-temps.

Premier but des Reds en 2021

Le succès de Liverpool doit beaucoup à deux joueurs à l’efficacité retrouvée: le latéral droit Trent Alexander-Arnold et l’attaquant Sadio Mané, tous deux buteurs et passeurs décisifs.

Statistique à peine croyable: il s’agissait du premier but de Liverpool en championnat en 2021, les Reds étant la dernière équipe de Premier League qui n’avait pas encore marqué cette année.

Regain de forme à confirmer

Mané a également inscrit le troisième but de près, à la réception d’un long centre fuyant d’Alexander-Arnold qui a pris à revers la défense londonienne (1-3, 65e).

Le milieu de terrain danois de Tottenham, Pierre-Emile Hojberg avait redonné l’espoir aux Spurs d’une frappe imparable de 22 mètres (1-2, 49e), mais son équipe avait raté le coche en début de match avec un but refusé à Son Heung-min pour un hors-jeu minime (4e) et une bonne occasion pour le Sud-Coréen stoppée par Alisson (22e).

Et à la mi-temps, il a dû remplacer le Camerounais, touché, pour faire entrer Nathaniel Phillips, créant encore un nouveau binôme.

Ce regain de forme devra être confirmé lors de matches à venir où les Reds affronteront des rivaux directs: West Ham (5e) à l’extérieur dimanche, le leader Manchester City à Anfield une semaine plus tard puis Leicester (3e) le 13 février, avant d’enchaîner avec la Ligue des champions et Leipzig en huitième de finale aller, en Allemagne, trois jours plus tard.