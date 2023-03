Football : Liverpool battu par le dernier du classement

Philip Billing (au centre) a trompé Alisson Becker et inscrit le seul but du match.

Salah manque un penalty

À l’affût de la moindre opportunité pour porter le danger, Bournemouth a d’abord failli ouvrir le score sur une percée de Dango Ouattara (9e) puis a fait la différence grâce à un débordement du Burundais, qui a réussi à se débarrasser de Van Dijk et à centrer pour Philip Billing (28e, 1-0). Les Reds n’avaient pas encaissé un seul but au cours de leurs cinq matches précédents en championnat.

Et contre toute attente, ils n’ont su réagir ni après ce but ni en seconde période. Ils n’ont pas su saisir la chance offerte par un penalty sifflé après une main d’Adam Smith, que Mohamed Salah a envoyé à un mètre de la cage de Neto (69e).

Liverpool reste cinquième du classement et rate fâcheusement l’occasion de mettre un peu plus de pression sur Tottenham, qui compte trois points d’avance dans la course à la qualification pour la Ligue des champions et qui affronte samedi Nottingham Forest.