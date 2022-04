Football : Liverpool contre Villarreal, un monde d’écart

Le club espagnol, Petit Poucet du dernier carré de la Ligue des champions, se déplace ce mercredi (21h00) en demi-finale aller chez un favori pour le sacre final, les Reds et leurs six couronnes continentales.

Vécu européen

Villarreal sort d’un sacre en Ligue Europa l’an dernier aux tirs au but contre Manchester United. Et le «Sous-marin jaune», demi-finaliste de la C1 en 2006, peut se targuer de deux Coupes Intertoto (en 2003 et 2004).