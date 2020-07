Football

Liverpool dit adieu au record, Tottenham s’accroche

Battus par Arsenal (2-1), les Reds ne dépasseront pas le record de points de Manchester City. Les Cityzens l’ont emporté face à Bournemouth (2-1) tandis que Tottenham reste dans la course à l’Europe.

Déjà assuré du titre de champion, Liverpool n’aura pas eu les ressources nécessaires pour rentrer dans l’Histoire jusqu’au bout. Défaits par Arsenal (2-1), les Reds ne peuvent plus dépasser le record de points en Premier League, détenu par Manchester City et ses 100 unités en 2017-18. Les Gunners, eux, conservent une chance de qualification directe pour la Ligue Europa. Ce succès s'est dessiné sur deux grossières erreurs du champion d'Angleterre, qui possède également la meilleure défense du championnat. Les Gunners ont pourtant concédé le premier but, sur une bonne combinaison entre Firmino, Robertson et le buteur Mané (20e), que David Luiz n'a pas su déchiffrer.