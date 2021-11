Football : Liverpool enchaîne, Arsenal se replace

Les Reds ont largement dominé Southampton et les Gunners sont certains de terminer le week-end dans le top cinq de Premier League.

Les Reds lancés

4-0 contre Arsenal, 2-0 contre Porto en Ligue des champions, dans un match sans enjeu pour eux, mercredi, et 4-0 contre Southampton, Liverpool enchaîne les victoires faciles et s’empare provisoirement de la deuxième place à un point de Chelsea qui reçoit Manchester United dimanche.

Cinq minutes plus tard, Thiago Alcantara a tué tout suspens (3-0, 37e), avant que Virgil van Dijk ne marque, contre son ancien club, son premier but depuis plus d’un an, au début du second acte (4-0, 52e).