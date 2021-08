Football : Liverpool enchaîne face à Burnley

Dans un Anfield plein pour la première fois depuis près d'un an et demi, Liverpool a enchaîné un deuxième succès de rang face à Burnley (2-0) en ouverture de la 2e journée de Premier League.

Depuis 528 jours, et les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions perdu contre l'Atlético de Madrid (3-2), on n'avait plus entendu «You'll Never Walk Alone», l'hymne des Reds, résonner aussi fort. Liverpool était alors en route vers son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans et les Reds ont montré dimanche qu'il faudra les compter dans la course cette saison.