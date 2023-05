Football en Angleterre: Liverpool enfonce Leicester et revient à un point du top 4

Action Images via Reuters

A l’image de Tielemans, Leicester n’a pas pu arrêter Salah et Liverpool.

Liverpool a continué sur sa lancée lundi en enchaînant une septième victoire consécutive, 3-0 à Leicester, et revient à deux journées de la fin à un point du top 4 de Premier League, qualificatif pour la Ligue des champions.

Deux passes décisives de Mo Salah pour deux buts de Curtis Jones ont mis Leicester à genou en moins de quatre minutes (33e, 36e). L’Egyptien a offert une troisième passe à Trent Alexander-Arnold, sur coup franc, pour le but du KO (71e). Les Reds, avec un sprint final phénoménal, sont peut-être en train de sauver une saison ratée, en revenant comme un boulet de canon vers le sommet du classement.

Loin derrière Manchester City, en position favorable pour le titre avec 85 pts, et son dauphin Arsenal (81 pts), on trouve Newcastle et Manchester United, à égalité à 66 pts mais avec un match en moins. Liverpool en compte désormais 65, à deux journées de la fin.