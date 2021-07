Patrimoine : Liverpool et la Grande Barrière de corail déclassées par l’Unesco?

Fin juillet, l’Unesco se penchera sur sa liste du patrimoine mondial. La ville anglaise de Liverpool et la Grande Barrière de corail, en Australie, pourraient perdre leur statut.

Au bord de la Mersey, Liverpool, au caractère emblématique de l’ère industrielle, figure déjà depuis 2012 sur la liste du patrimoine en péril, mais projets d’aménagements et d’urbanisme se sont poursuivis, au point de lui faire perdre son authenticité, estiment les experts.

Après une interruption d’un an, Covid oblige, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco se réunit à partir de vendredi pour inscrire de nouveaux sites, éventuellement en retirer d’autres ou les placer «en danger» comme, peut-être, Liverpool et la Grande Barrière de corail .

Les dossiers sont nombreux cette année, cumulant ceux de 2020 et de 2021, et certains sont délicats. C’est le cas des possibles retraits de la liste de Liverpool, au Royaume-Uni, et de la réserve de Selous, en Tanzanie. Seuls deux sites ont déjà fait l’objet d’un tel retrait.