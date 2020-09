Football : Liverpool fait un sans-faute et stoppe Arsenal

Les champions en titre ont remporté contre les Gunners leur troisième match de la saison.

Liverpool a poursuivi son sans-faute et rejoint Leicester et Everton en tête du classement en infligeant à Arsenal sa première défaite de la saison (3-1), lundi, pour la 3e journée de Premier League.

Avec 9 points sur 9 possibles et +5 de différence de but, les Reds sont 2e alors que les Gunners, avec 6 unités au compteur, sont 5e, dans un «gruppetto» avec Aston Villa (4e), Crystal Palace (6e) et Leeds (7e).

Un tir, un but

Et pourtant, l’un des deux ballons touchés dans les 16 mètres des Reds, et leur seul tir, a fini au fond.

Belle réaction des Reds

Six minutes plus tard, Robertson s’est rattrapé de sa maladresse sur le but d’Arsenal en réceptionnant un centre fuyant de son homologue de droite, Trent Alexander-Arnold, pour enchaîner contrôle et petit extérieur du gauche et donner l’avantage aux Reds (2-1, 34e).