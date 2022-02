Football : Liverpool fond sur Manchester City, Tottenham se loupe

Large vainqueur de Leeds en match en retard (6-0), Liverpool revient à 3 points du leader Manchester City. Tottenham s’est incliné à Burnley (0-1) et son entraîneur, Antonio Conte, se pose des questions sur son avenir.

Liverpool est totalement relancé dans la course au titre. imago images/PA Images

Le faux-pas de Manchester City à domicile contre Tottenham (2-3), samedi, aura décidément bien relancé le championnat anglais. Et la remise à jour progressive du calendrier, avec les matches reportés en raison du Covid-19 ou des intempéries, livre une image très différente de la fin de saison.

Large vainqueur de Leeds (6-0), Liverpool compte désormais le même nombre de rencontres que les hommes de Pep Guardiola et n’a plus que 3 points de retard - 60 contre 63 - alors qu'il reste 12 journées, dont une confrontation directe à l'Etihad début avril. En punissant à 3 reprises le panache jamais démenti de Leeds, qui a tenté de jouer son football total, même face à Liverpool et à Anfield, les Reds ont même pris l'avantage à la différence de buts (+48 contre +46).

Mohamed Salah a converti deux penalties: l'un pour une main de Stuart Dallas (1-0, 15e), l'autre pour une faute sur Sadio Mané (3-0, 35e), ses 18e et 19e buts de la saison. Entre-temps, il a aussi offert une passe décisive à Joël Matip sur une sorte de une-deux (2-0, 30e).

Liverpool a semblé un temps gérer la fin de match en prévision de la finale de la Coupe de la Ligue, dimanche, contre Chelsea. Mais dans les dernières minutes, un doublé de Sadio Mané (4-0, 80e, 5-0, 90e) et un but de Virgil van Dijk (6-0, 90e+3) sont venus considérablement alourdir l'addition et noircir l'horizon des Peacocks de Marcelo Bielsa, dont le maintien est loin d'être assuré.

Tottenham déçoit, Conte s’interroge

Un peu plus tôt dans la soirée, Tottenham avait, lui, encore raté une occasion de se rapprocher de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions. Alors qu'on pensait les Spurs relancés par leur exploit à City, après 4 défaites de rang, ils se sont fait surprendre par Burnley (0-1).

Après une première période soporifique, Harry Kane est passé tout près de donner l'avantage aux Londoniens, mais la transversale a repoussé sa tête (47e). Et à 20 minutes de la fin, le défenseur central des Clarets, Ben Mee, totalement laissé libre par la défense de Tottenham, a repris un coup franc de Josh Brownhill au deuxième poteau pour offrir un deuxième succès de suite à Burnley.

Visiblement touché par la défaite de son équipe, Antonio Conte a estimé qu'il allait falloir «réévaluer» sa situation au sein du club. «C'est une soirée difficile. Et ce n'est pas que ce soir (mercredi). Sur les 5 derniers matches, on en a perdu 4. Cela veut dire qu'il va falloir faire une évaluation, une évaluation au sujet du club, à mon sujet, parce que pour moi c'est très frustrant, a expliqué l'Italien au micro de Sky Sport. Il faudra qu'on parle ensemble avec le club pour voir quelle est la meilleure solution. Le club change l'entraîneur, mais les joueurs sont les mêmes et les résultats ne changent pas. Je suis trop honnête pour accepter ce type de situation et donc il faudra qu'on réévalue tout ça avec le club. On ne peut pas continuer à perdre, je ne peux pas l'accepter et ce n'est bon pour personne.»

«Le club change l'entraîneur, mais les joueurs sont les mêmes et les résultats ne changent pas. Je suis trop honnête pour accepter ce type de situation» Antonio Conte, entraîneur de Tottenham

Le succès de Burnley a été encore bonifié par la défaite à domicile de Watford contre Crystal Palace (4-1), qui permet à Burnley de passer à la 18e place, devant les Hornets, avec 20 points contre 18. Les hommes de Sean Dyche n'ont plus que 2 points de retard sur Newcastle, 17e et premier non-relégable, mais qui a disputé un match en plus. Ils ne sont aussi qu'à 3 et 4 points de Leeds (15e) et Brentford, qui ont 2 et 3 matches de plus.