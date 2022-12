Football : Liverpool gagne grâce à Wout Faes

Liverpool a remporté une victoire précieuse contre Leicester (2-1) vendredi lors de la 18e journée du championnat d’Angleterre. Ce succès permet aux Reds de rester en course pour la qualification à la prochaine Ligue des champions. Jürgen Klopp peut en effet se contenter de cette quatrième victoire de suite en championnat, qui permet à son équipe de consolider sa sixième place (28 points), à l’affût du quatrième, Tottenham (30 points).

La poisse de Wout Faes

Deux buts contre son camp de Wout Faes, en fin de première période, ont fait la différence, alors que Mohamed Salah et les siens avaient jusque-là lutté pour imposer leur rythme.

Leicester a ouvert le score dès la 4e minute, sur un une-deux entre Dewsbury-Hall et Daka, qui a permis au premier de transpercer la défense de Liverpool plein axe et de se retrouver seul face à Alisson (4e, 0-1).

Très gênés face au pressing haut de Leicester, et souvent très maladroits dans leur propre camp (Henderson, Robertson), les joueurs de Jürgen Klopp ont donc dû compter sur un maximum de chance et sur la maladresse de Wout Faes.

Un centre manqué d’Alexander-Arnold aurait d’abord dû être récupéré sans difficulté par Ward, si son défenseur n’avait pas cru bon d’intervenir, détournant ainsi le ballon dans son propre but (38e, 1-1).

Salah revit en deuxième période

Sept minutes plus tard, alors que Darwin Nunez avait tiré sur le poteau, le Belge n’a pas bien lu la trajectoire du rebond et a de nouveau poussé le ballon dans son but (45e, 2-1)